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Edição de 2026.03.12 1ª página Sociedade Atendimento Social Integrado de VFX ...

Atendimento Social Integrado de VFX distinguido com Bandeira de Mérito Social

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O SAASI – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado da Câmara de Vila Franca de Xira foi distinguido com a Bandeira de Mérito Social, atribuída pela Associação Nacional de Gerontologia Social, num reconhecimento nacional do trabalho desenvolvido no apoio às populações em situação de vulnerabilidade. A decisão foi tomada pelo júri das Bandeiras de Mérito Social 2026, presidido por Juan José Fernández Muñoz, catedrático da Universidade Rey Juan Carlos. O painel destacou o mérito, a qualidade e o impacto social do modelo implementado no concelho, sublinhando a sua relevância enquanto resposta estruturada e inovadora na área da intervenção social.
Implementado desde 2016, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado constitui uma resposta de proximidade dirigida a munícipes em contexto de vulnerabilidade social. Assente numa lógica de trabalho em rede, o projecto envolve actualmente 22 entidades parceiras e tem vindo a afirmar-se como uma boa prática reconhecida a nível nacional e internacional. A intervenção privilegia a promoção da autonomia e capacitação das pessoas, contrariando abordagens meramente assistencialistas e apostando em soluções sustentáveis e integradas.

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