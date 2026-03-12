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Edição de 2026.03.12 1ª página Sociedade Entroncamento lança “Literacia de P ...

Entroncamento lança “Literacia de Protecção Civil” nas escolas

Iniciativa visa sensibilizar cerca de mil alunos para a segurança, prevenção e autoprotecção.

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A Câmara do Entroncamento, através do Serviço Municipal de Protecção Civil e em parceria com o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, deu início ao programa “Literacia de Protecção Civil”, no âmbito das comemorações do Mês da Protecção Civil. A iniciativa é dirigida à comunidade escolar e pretende reforçar a cultura de segurança, prevenção e autoprotecção junto dos mais jovens.
As acções de sensibilização destinam-se a turmas do 4.º ao 11.º ano. Ao longo das próximas semanas cerca de mil alunos deverão ser abrangidos. Durante as sessões, os estudantes irão aprender sobre o papel da Protecção Civil e receber instruções sobre medidas de autoprotecção e preparação para situações de emergência, incluindo a elaboração de um kit de emergência.
Com este programa, o Serviço Municipal de Protecção Civil pretende formar cidadãos mais informados e conscientes, capazes de agir prontamente em casos de emergência. A acção faz parte do conjunto de iniciativas promovidas pelo município ao longo do mês de Março, que têm como objectivo reforçar o compromisso da autarquia para com a prevenção, sensibilização e capacitação da população.

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