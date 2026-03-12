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Edição de 2026.03.12 1ª página Sociedade Fátima reuniu especialistas no Cong ...

Fátima reuniu especialistas no Congresso Nacional de Estomaterapia

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Fátima recebeu, nos dias 27 e 28 de Fevereiro, o Congresso Nacional de Estomaterapia 2026, organizado pela Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados em Estomaterapia (APECE), no Centro Pastoral Paulo VI. O encontro, subordinado ao tema “Inovação, Ciência e Humanização dos Cuidados”, reuniu enfermeiros especialistas e peritos nacionais e internacionais num espaço de reflexão, atualização científica e partilha de conhecimento.
Ao longo de dois dias, o congresso abordou temas centrais para o presente e o futuro da estomaterapia, com destaque para a aplicação da inteligência artificial à prática clínica, a ética digital e a protecção de dados na área da saúde. O programa integrou mesas-redondas, conferências, simpósios, comunicações livres, apresentação de pósteres científicos e sessões interativas, proporcionando momentos de debate e formação entre profissionais.
A sessão de abertura contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, que felicitou a organização pela iniciativa e agradeceu a escolha do concelho para acolher um evento que trouxe a Fátima centenas de profissionais do sector da saúde. A realização do congresso reforçou o papel da estomaterapia no sistema de cuidados de saúde e voltou a afirmar Fátima como destino para a realização de encontros científicos e profissionais de dimensão nacional e internacional.

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