Janelas do Palácio do Infantado exibem homenagem a nove mulheres

As janelas do Palácio do Infantado, em Samora Correia, acolhem durante o mês de Março a exposição “9 Janelas, 9 Mulheres”, uma iniciativa que presta homenagem a nove mulheres que se destacam pelo seu contributo para a comunidade. Integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, a iniciativa pretende reconhecer o papel, o trabalho e a dedicação de mulheres que, em diferentes áreas da sociedade, têm marcado positivamente a vida da comunidade, seja na educação, cultura, saúde, associativismo, empreendedorismo ou na preservação das tradições.

Entre as homenageadas deste ano encontram-se Luísa Carvalho, directora do Agrupamento de Escolas de Samora Correia; Teresa Miguéns, empresária na área da saúde e farmacêutica; Perpétua Martins, com uma vida ligada ao Museu Municipal de Benavente; Marisa Rocha, que concretizou o sonho de criar a sua própria escola de dança em Samora Correia; Ana Castanheiro Silva, artesã reconhecida pelo seu trabalho na arte da cestaria; Zulmira Ganhão, distinguida pelo trabalho desenvolvido à frente do Rancho Típico Saia Rodada de Benavente; Teresa Ferreira, figura activa no associativismo local, com participação na Comissão de Festas e na Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão; Justa Janeiro, costureira responsável pela elaboração de muitos dos trajes do Carnaval de Samora Correia, bem como de parte do guarda-roupa do grupo de teatro Revisteiros; e Sónia Coelho, enfermeira há mais de 30 anos na Unidade de Saúde Familiar de Samora Correia.