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Junta apela ao desvio de trânsito de pesados do centro de Samora Correia
Num dos acessos do Porto Alto é visível a sugestão dada aos motoristas de pesados para circularem pela Estrada da Murteira - foto O MIRANTE

Junta apela ao desvio de trânsito de pesados do centro de Samora Correia

Iniciativa da Junta de Freguesia de Samora Correia inclui a colocação de painéis informativos nos principais acessos à cidade para orientar motoristas para percursos alternativos.

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A Junta de Freguesia de Samora Correia está a promover uma campanha de sensibilização destinada a incentivar o desvio do trânsito de veículos pesados do centro urbano da cidade. A iniciativa pretende contribuir para o aumento da segurança rodoviária, reduzir o ruído e a poluição, melhorar a qualidade de vida da população e preservar o espaço urbano.
No âmbito da campanha foram instalados cartazes informativos nos principais acessos a Samora Correia, indicando as rotas alternativas recomendadas para o trânsito de pesados, focando a circulação dos pesados pela Estrada da Murteira. A junta de freguesia apela à compreensão e colaboração de motoristas e empresas de transporte para que utilizem os percursos alternativos devidamente assinalados, sublinhando que uma cidade mais segura e tranquila é responsabilidade de todos.

Junta apela ao desvio de trânsito de pesados do centro de Samora Correia
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