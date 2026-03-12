Morreu D. Francisco Mascarenhas, o toureiro que se estreou em Almeirim aos oito anos

Uma das figuras mais marcantes da tauromaquia portuguesa do século XX, morreu aos 99 anos, na sua residência em Almeirim. Equitador e mestre de vários cavaleiros, D. Francisco de Mascarenhas é uma figura histórica.

D. Francisco Mascarenhas, uma das figuras mais marcantes da tauromaquia portuguesa do século XX, morreu no domingo, 8 de Março, aos 99 anos, na sua residência em Almeirim. O cavaleiro, nascido em Paço d’Arcos, Oeiras, a 8 de Fevereiro de 1927, foi sempre conhecido pelo cavaleiro de Almeirim, terra que adoptou como sua. Oriundo de uma família da nobreza do Antigo Regime, os Marqueses de Fronteira e os Condes da Torre, era considerado uma referência histórica do toureio a cavalo.

Francisco Mascarenhas iniciou-se no toureio precocemente, tendo começado a tourear aos oito anos de idade. Estreou-se na praça de toiros de Almeirim e, ainda criança, começou a actuar em Espanha, onde o seu talento chamou a atenção de profissionais e aficionados. Tirou a alternativa de cavaleiro profissional aos 17 anos na praça do Campo Pequeno em 29 de Agosto de 1945, das mãos do mestre João Branco Núncio que carinhosamente chamava de grande amigo. As corridas em Espanha fizeram-no evoluir. Foi contratado para 50 corridas e tinha o problema do transporte dos cavalos, que na altura era feito de comboio. “Fui o primeiro a ter um camião para transporte de cavalos”, disse orgulhoso numa entrevista a O MIRANTE em 2005.

Destacando-se pela elegância e pela entrega, toureou também em França e nas ex-colónias portuguesas, em Lourenço Marques e Luanda. Um dos episódios mais marcantes da sua carreira ocorreu numa corrida em Évora, quando, ao tentar socorrer o cavaleiro Murteira Correia, foi colhido pelo toiro e sofreu uma fractura na perna. Apesar da gravidade da lesão, pediu para voltar a montar e terminou a lide antes de ser assistido na enfermaria. Pelo picadeiro, que tinha na quinta da Gouxaria, entre Almeirim e Alpiarça, passaram toureiros de renome, como João Moura, Paulo Caetano, entre muitos outros portugueses e espanhóis.

Em 2015 numa corrida de toiros à antiga portuguesa, Francisco de Mascarenhas ofereceu ao Museu do Campo Pequeno a casaca que utilizou quando se estreou na praça lisboeta com apenas 9 anos de idade, o que na altura foi considerado um “verdadeiro fenómeno”.