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Edição de 2026.03.12 1ª página Sociedade Procurado no Brasil por tráfico det ...

Procurado no Brasil por tráfico detido em VFX

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A Polícia Judiciária localizou e deteve, em Vila Franca de Xira, um cidadão estrangeiro, de 45 anos, no cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil, pela prática do crime de tráfico de droga. Os factos ocorreram em 2018, numa cidade do Estado de Santa Catarina, no Brasil, quando no decurso de uma operação policial, o suspeito foi apanhado na posse de 574,5 gramas de anfetaminas, cujo uso é proibido naquele país. Por esse motivo foi condenado a uma pena de prisão de oito anos e cinco meses. O detido foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação das respectivas medidas de coação.

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