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Edição de 2026.03.12 1ª página Sociedade Suspeitos de tráfico de droga apanh ...

Suspeitos de tráfico de droga apanhados com 36 mil euros em dinheiro

GNR de Abrantes encontrou mais de 967 doses de canábis e mais de 36 mil euros na viatura em que seguiam os dois suspeitos detidos. Um ficou em prisão preventiva e o outro saiu em liberdade após primeiro interrogatório judicial.

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Dois homens, de 49 e 51 anos, foram detidos no concelho de Abrantes pela Guarda Nacional Republicana (GNR) no dia 5 de Março, por suspeitas de tráfico de droga, tendo um deles ficado em prisão preventiva. O outro suspeito, também ouvido em primeiro interrogatório judicial, foi “restituído à liberdade”, informa a GNR em comunicado divulgado a 9 de Março.
Os suspeitos foram detidos no decorrer de uma operação de fiscalização rodoviária, em que os militares identificaram um forte odor característico de produtos estupefacientes no interior de uma viatura, sendo notório o nervosismo dos seus dois ocupantes. Na busca ao veículo foram apreendidas 967 doses de canábis e 36.650 euros em dinheiro.
A acção levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Torres Novas da GNR, contou com o apoio dos Destacamentos Territoriais de Abrantes e Tomar e do Destacamento de Trânsito de Santarém.

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