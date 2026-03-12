Trigénius de Fátima recebe Prémio de Mérito

A Trigénius, empresa de Fátima, especializada em soluções tecnológicas empresariais, recebeu o prémio de mérito “Achievement Award”, na edição de 2025 dos Cegid Partners Awards.

O prémio, atribuído por um júri representativo de todo o ecossistema Cegid, pela sua resiliência e diferenciação na implementação de soluções de gestão e pelo seu estreito alinhamento com a estratégia da Cegid, empresa francesa de software especializada em soluções de gestão empresarial.