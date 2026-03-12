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Edição de 2026.03.12 1ª página Sociedade Trigénius de Fátima recebe Prémio d ...

Trigénius de Fátima recebe Prémio de Mérito

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A Trigénius, empresa de Fátima, especializada em soluções tecnológicas empresariais, recebeu o prémio de mérito “Achievement Award”, na edição de 2025 dos Cegid Partners Awards.
O prémio, atribuído por um júri representativo de todo o ecossistema Cegid, pela sua resiliência e diferenciação na implementação de soluções de gestão e pelo seu estreito alinhamento com a estratégia da Cegid, empresa francesa de software especializada em soluções de gestão empresarial.

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