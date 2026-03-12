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Edição de 2026.03.12 1ª página Sociedade Usou faca de cozinha para assaltar ...

Usou faca de cozinha para assaltar em Alverca

A vítima explicou às autoridades que, depois de fazer compras, regressou à sua viatura e encontrou o suspeito sentado no interior do veículo.

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Um homem de 19 anos foi detido na sexta-feira, 6 de Março, em Alverca do Ribatejo, suspeito de ter cometido um roubo com recurso a arma branca. A detenção foi efectuada por agentes da Divisão Policial de Vila Franca de Xira. Segundo a PSP, a intervenção ocorreu após denúncia da vítima, que relatou ter sido assaltada por um indivíduo armado com uma faca. Com base nas características fornecidas, os agentes deslocaram-se para as imediações do local onde o crime aconteceu e identificaram um suspeito que correspondia à descrição.
Durante a abordagem, os polícias informaram o homem do motivo da intercepção e procederam a uma revista de segurança por suspeita de posse de arma branca. No decorrer da revista foram encontrados e apreendidos um cartão bancário em nome da vítima e uma chave de hotel. A vítima deslocou-se entretanto ao local e explicou às autoridades que, depois de fazer compras, regressou à sua viatura e encontrou o suspeito sentado no interior do veículo. De acordo com o relato, o carro encontrava-se trancado, sendo desconhecido o método utilizado para a intrusão.
Quando confrontou o indivíduo e afirmou que iria chamar a polícia, o suspeito terá exibido uma faca de cozinha e roubado cerca de 40 euros em numerário e um cartão bancário. Temendo pela sua integridade física, a vítima recuou e o assaltante acabou por fugir, dirigindo-se para um estabelecimento comercial próximo. Perante os factos acabou detido pelos polícias.
O homem agora detido, segundo a PSP, possui antecedentes policiais recentes por crimes contra o património e foi conduzido para as salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa. Posteriormente foi presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.

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