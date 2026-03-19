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Edição de 2026.03.19 1ª página Cultura e Lazer Baile e Noite de Fado em Arcena

Baile e Noite de Fado em Arcena

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A Casa do Povo de Arcena vai realizar o tradicional Baile da Pinha no dia 28 de Março, na sua sede. A partir das 21h30 tem início o baile, que contará com animação musical da Banda Órbita, com repertório de música portuguesa.
Já a famosa Noite de Fado realiza-se no dia 11 de Abril, a partir das 21h00. Sobem ao palco onze fadistas, além de um fadista mistério, acompanhados na guitarra portuguesa por José Paiva e na guitarra clássica por António Oliveira. A apresentação da noite estará a cargo de Fernando Gomes e as reservas podem ser feitas na loja “Luísa Rações” ou através do número 962 743 946.

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