uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.19 1ª página Cultura e Lazer Celebrações do Senhor dos Passos em ...

Celebrações do Senhor dos Passos em Pernes

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A vila de Pernes recebe, no fim-de-semana de 21 e 22 de Março, as celebrações religiosas do Senhor dos Passos, organizadas pela Santa Casa da Misericórdia de Pernes e Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Pernes. As cerimónias começam na noite de sábado, pelas 21h00, com a realização da Procissão dos Penitentes.
No domingo, 22 de Março, pelas 14h30, começa a Procissão de Nossa Senhora das Dores. Para as 15h00 está marcada uma eucaristia, seguida da tradicional Procissão do Senhor dos Passos, presidida pelo padre Pedro Lourenço, director do Departamento de Liturgia do Patriarcado de Lisboa, Prefeito do Seminário dos Olivais.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...