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Edição de 2026.03.19 1ª página Cultura e Lazer Concerto em Santarém para apoiar po ...

Concerto em Santarém para apoiar população afectada pelas cheias

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O Conservatório de Música de Santarém vai organizar no dia 25 de Março, no Convento de São Francisco, pelas 18h30, um concerto solidário que tem como mote “Quando o Tejo sobe, Santarém une-se”. A receita do espectáculo reverte integralmente para apoio à população afectada pelas recentes cheias.
“Este será um momento cultural de grande significado comunitário, envolvendo alunos, professores e a sociedade civil, num gesto colectivo de responsabilidade e solidariedade. Acreditamos que, em momentos como este, a força da comunidade faz a diferença”, salienta a organização do evento.

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