Concerto em Santarém para apoiar população afectada pelas cheias

O Conservatório de Música de Santarém vai organizar no dia 25 de Março, no Convento de São Francisco, pelas 18h30, um concerto solidário que tem como mote “Quando o Tejo sobe, Santarém une-se”. A receita do espectáculo reverte integralmente para apoio à população afectada pelas recentes cheias.

“Este será um momento cultural de grande significado comunitário, envolvendo alunos, professores e a sociedade civil, num gesto colectivo de responsabilidade e solidariedade. Acreditamos que, em momentos como este, a força da comunidade faz a diferença”, salienta a organização do evento.