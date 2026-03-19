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Edição de 2026.03.19 1ª página Cultura e Lazer Festas de São José em Santarém até ...

Festas de São José em Santarém até domingo

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As Festas de São José regressam a Santarém entre 18 e 22 de Março, no Campo Infante da Câmara, com um programa musical que destaca nomes como Herman José, Dillaz e Calema. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Santarém, reúne música, artesanato, gastronomia e atividades taurinas, celebrando as tradições e a identidade ribatejana.
Herman José actua a 19 de Março, Dillaz sobe ao palco a 20 e Calema a 21, concertos que prometem atrair muitos visitantes ao recinto principal. A noite de 21 de Março será ainda marcada por um espectáculo de fogo-de-artifício. O cartaz inclui ainda animação com vários DJ, um espectáculo protagonizado pelo Conservatório de Música de Santarém e o concerto “Canções de Resistência: A Música e a Palavra nas Revoluções”, igualmente promovido pelo conservatório. As Festas de São José mantêm também um forte enfoque na festa brava e nas tradições taurinas, com largadas de toiros, corrida de toiros, encontros de escolas de toureio, actividades equestres e uma gala equestre. O programa inclui igualmente exposições, visitas guiadas e diversas iniciativas institucionais e culturais que envolvem associações, colectividades e a comunidade local.

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