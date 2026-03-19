Filarmónica Euterpe Meiaviense celebra 130 anos

A Sociedade Filarmónica Euterpe Meiaviense (SFEM) celebra 130 anos de história e música com um concerto comemorativo no Teatro Virgínia, em Torres Novas, designado “130 Anos – Sons de Uma História”. O espectáculo está marcado para sábado, 21 de Março, às 21h30. Tem duração prevista de 120 minutos, está classificado para maiores de 6 anos, com bilhetes a um valor simbólico de 6 euros. Com um percurso marcado pela dedicação e paixão desde a sua fundação, a 19 de Março de 1896, a Euterpe Meiaviense mantém viva a tradição e o compromisso com a harmonia, a música, o teatro e a cultura da região. Reconhecida como Instituição de Utilidade Pública, a SFEM tem actualmente uma Escola de Música com cerca de 25 alunos, com idades dos 6 aos 42 anos, e uma Banda Filarmónica composta por cerca de 35 músicos, dos 12 aos 62 anos.