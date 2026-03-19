Salgueiro Maia e Veríssimo Serrão são os primeiros distinguidos com a Chave de Ouro de Santarém

A Chave de Ouro da Cidade de Santarém vai ser entregue pela primeira vez no feriado municipal de 19 de Março, numa cerimónia em que vão ser distinguidas, com condecorações de vários graus, instituições e personalidades, algumas a título póstumo.