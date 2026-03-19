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Edição de 2026.03.19 1ª página Cultura e Lazer Sardoal recebe os Shout! no Centro ...

Sardoal recebe os Shout! no Centro Cultural Gil Vicente

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O grupo de gospel Shout! vai actuar no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, com um concerto especial que celebra os seus 30 anos de carreira, no dia 28 de Março às 21h30. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Centro Cultural Gil Vicente e na Ticketline. Fundado em Maio de 1995 para acompanhar Sara Tavares e formado por 12 cantores, os Shout! são o primeiro grupo gospel português. As influências do gospel tradicional estão bastante presentes no trabalho dos Shout!, contudo, o grupo mistura outros estilos, como o funk, o soul e até mesmo o pop, de modo a criar uma sonoridade única e inovadora.
O espectáculo está integrado no programa cultural da Semana Santa de Sardoal e conta com o financiamento da Direcção-Geral das Artes, ao abrigo do Apoio à Programação da RTCP, rede de equipamentos da qual o Centro Cultural Gil Vicente faz parte desde 2021.

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