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Edição de 2026.03.19 1ª página Cultura e Lazer Tertúlia assinala Dia Mundial da Po ...

Tertúlia assinala Dia Mundial da Poesia em Constância

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O Dia Mundial da Poesia vai ser assinalado na Casa Memória de Camões, em Constância, com mais uma Tertúlia da Poesia, marcada para sábado, 21 de Março, pelas 16h00. A organização pertence à Associação Casa Memória de Camões. “Vamos associar-nos aos desígnios da Unesco para comemorar a poesia como a expressão mais elevada da nossa humanidade e, neste tempo tão difícil para o mundo, fazer da poesia um catalisador para o diálogo e para a paz. Queremos partilhar esses momentos consigo. Traga um poema e partilhe-o connosco. E, como também escreveu uma vez um poeta, traga um amigo também”, desafia a organização.

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