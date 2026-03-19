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Edição de 2026.03.19 1ª página Cultura e Lazer Tomar põe a cultura a mexer nas esc ...

Tomar põe a cultura a mexer nas escolas com poesia, música e artes visuais

Poesia dita por Pedro Lamares no Cineteatro Paraíso, a música trabalhada na biblioteca com os mais novos e a inauguração de uma exposição na Escola Jácome Ratton compõem uma agenda cultural que envolve alunos de todos os níveis de ensino.

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Tomar vive uma intensa dinâmica cultural dirigida à comunidade educativa, com iniciativas que vão da poesia à música e às artes visuais, envolvendo alunos do pré-escolar ao ensino secundário, em diferentes espaços da cidade. Os alunos do Ensino Secundário dos Agrupamentos de Escolas de Tomar vão assistir a um recital de poesia com Pedro Lamares, no Cineteatro Paraíso, nos dias 4 e 5 de Março. O actor e formador, com um percurso reconhecido na área da comunicação e leitura de texto, apresenta o recital “Entre nós e as palavras”, projecto que tem percorrido escolas de todo o país, aproximando os jovens da poesia enquanto ferramenta de expressão, autoconhecimento e pensamento crítico.
No mesmo contexto educativo, mas dirigido aos mais novos, alunos das turmas JI1, JI2 e TE1 participaram recentemente numa actividade musical inspirada na canção “Os Cinco Patinhos”, dinamizada pelas educadoras da biblioteca. A iniciativa promoveu a expressão musical, o desenvolvimento da linguagem e o trabalho colaborativo, através da dramatização da história, da imitação de sons e da realização de movimentos coreografados. Já no campo das artes visuais, a Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, localizada na Escola Secundária Jácome Ratton, acolheu no passado dia 20 de ~Fevereiro a inauguração da exposição “Personagens do Assombro”, do artista Bruno Ferraz. A mostra assinala a 17.ª iniciativa da galeria, integrada no Plano Cultural de Escola e no Plano Nacional das Artes.
A sessão contou com intervenções de Paulo Macedo, director do Agrupamento de Escolas Templários, de Lurdes Ferromau, em representação da Assembleia Municipal de Tomar, e de Alexandre Horta, presidente da União de Freguesias de S. João Batista e Santa Maria dos Olivais, sublinhando a importância da cultura no contexto escolar e comunitário.

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