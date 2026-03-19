Alhandra Taekwondo conquista vice-campeonato nacional
Bryan Martins sagrou-se vice-campeão nacional de taekwondo, no escalão Júnior Masculino -63 kg, no Campeonato Nacional de Combates Juniores/Masters e Seniores. O atleta representou o Alhandra Taekwondo, clube que participou na competição com três atletas, numa prova que reuniu alguns dos melhores praticantes da modalidade a nível nacional. Para além do resultado alcançado, a participação no campeonato nacional constituiu também uma oportunidade de crescimento competitivo para os restantes atletas do clube, num contexto de elevada exigência.
