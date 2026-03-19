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Edição de 2026.03.19 1ª página Desporto Alpiarça recebeu torneio de salto e ...

Alpiarça recebeu torneio de salto em altura em sala

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A Nave Desportiva de Alpiarça recebeu o Torneio de Salto em Altura em Sala, organizado pela Associação de Atletismo de Santarém, que contou com a participação de mais de setenta atletas em representação de onze clubes. Colectivamente, a vitória foi para a Associação 20 Km de Almeirim. Os vencedores individuais foram: Sub-14 Masc. - José Ferreira (AEA Cartaxo); Sub-18 Fem. - Lara Almeida (CP Alcanena); Sub-16 Fem. - Alda André (CB Abrantes); Sub-14 Fem. - Lukenia Cristóvão (A20Km Almeirim); Sub-18 Masc. - Dinis Gonçalves (A20Km Almeirim): Sub-16 Masc. - Gustavo Fialho (AEA Cartaxo).

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