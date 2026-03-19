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Edição de 2026.03.19 1ª página Desporto António Alexandre distinguido em al ...
António Alexandre distinguido em almoço de pilotos na Expo Motorizada do Pego
António Alexandre foi homenageado - foto DR

António Alexandre distinguido em almoço de pilotos na Expo Motorizada do Pego

Piloto pegacho foi homenageado no Almoço dos Pilotos, integrado na Expo Motorizada, num reconhecimento pelo percurso marcante no desporto motorizado e pelo contributo deixado na Perícia Automóvel e noutras modalidades.

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O piloto pegacho António Alexandre foi homenageado no sábado, 8 de Março, durante o Almoço dos Pilotos, iniciativa integrada na Expo Motorizada promovida pelo Clube Aventura e Motorizado do Pego. O evento decorreu nos dias 7 e 8 de Março, na Junta de Freguesia do Pego, e juntou máquinas, marcas e dezenas de entusiastas do universo motorizado. Num dos momentos mais simbólicos da programação, pilotos, equipas, expositores e amigos reuniram-se à mesa para assinalar o percurso de António Alexandre, figura de referência no meio motorizado local e regional.
A homenagem destacou o contributo do piloto para a Perícia Automóvel e para outras classes do desporto motorizado, bem como a inspiração que continua a representar para novos pilotos, equipas e admiradores da modalidade. A Expo Motorizada contou com o apoio e a presença da Junta de Freguesia do Pego, representada pelo presidente Rui Gonçalves, e do município de Abrantes, através do vereador Luís Dias.

António Alexandre distinguido em almoço de pilotos na Expo Motorizada do Pego
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