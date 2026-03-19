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Edição de 2026.03.19 1ª página Desporto Benavente e Vitória de Santarém con ...
Benavente e Vitória de Santarém conquistam taças distritais de futsal
Benavente Futsal Clube vence Taça de Futsal Juniores  - foto DR

Benavente e Vitória de Santarém conquistam taças distritais de futsal

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O Benavente Futsal Clube, em juniores, e o Vitória Clube de Santarém, em juvenis, conquistaram as taças distritais de futsal dos respectivos escalões. As finais, organizadas pela Associação de Futebol de Santarém, decorreram no sábado, 14 de Março, no Pavilhão Municipal do Entroncamento.
Em juniores, o Benavente Futsal Clube venceu a formação da Laranja Mecânica FC por 6-0 e conquistou o primeiro troféu oficial do emblema do sul do distrito. Em juvenis, o Vitória de Santarém, actual campeão distrital, venceu por 2-1 frente a Casa do Benfica na Golegã, arrebatando mais uma taça para o clube escalabitano.

Juvenis do Vitória Clube de Santarém conquistaram Taça de Futsal  - foto DR
Benavente e Vitória de Santarém conquistam taças distritais de futsal
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