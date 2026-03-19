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Edição de 2026.03.19 1ª página Desporto Clube de Natação de Torres Novas co ...
Clube de Natação de Torres Novas começa época de triatlo com pódios colectivos
Atletas de Torrens Novas somam pódios na abertura da época de triatlo em Santo André - FOTO – Triatlo CNTN

Clube de Natação de Torres Novas começa época de triatlo com pódios colectivos

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O Clube de Natação de Torres Novas iniciou mais uma época de triatlo com o 2.º lugar colectivo feminino e o 3.º lugar colectivo masculino no Triatlo de Santo André, entre a baía de Sines e Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém. No sector feminino, Cassilda Carvalho foi a atleta do clube mais bem classificada, alcançando o 3.º lugar da geral e o 2.º lugar no escalão sub-23. Catarina Santos terminou na 4.ª posição da geral, sendo a vencedora do escalão júnior, enquanto Francisca Leirião concluiu a prova em 10.º lugar, alcançando o 2.º posto entre as cadetes.
Entre os masculinos, Gustavo do Canto esteve perto do pódio, terminando em 4.º lugar da classificação geral e 2.º entre os sub-23. Francisco Carvalho foi 10.º classificado e 3.º júnior, seguido por Vasco Canadas, que terminou na 14.ª posição (8.º sub-23). Tomé Tomé foi 21.º classificado (8.º júnior), Rodrigo Narigueta 23.º (3.º cadete) e Rodrigo Correia 31.º (6.º cadete).
A prova, que constituiu a primeira etapa da Taça de Portugal de Triatlo, reuniu atletas de vários clubes nacionais e serviu também como momento de observação para a integração nas selecções nacionais de elites e de juniores que irão disputar as Taças da Europa em Quarteira, Monte Gordo e Torremolinos.

Clube de Natação de Torres Novas começa época de triatlo com pódios colectivos
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