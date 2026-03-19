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Edição de 2026.03.19 1ª página Desporto Escola de Karate Shotokan Pedro Dua ...
Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte com dois pódios no nacional
Atletas da Escola de Karaté Shotokan Pedro Duarte, da Póvoa de Santa Iria, voltaram a ter bons resultados no último fim-de-semana - FOTO EKSPD

Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte com dois pódios no nacional

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Sete atletas e três treinadores da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte, da Póvoa de Santa Iria, marcaram presença no Campeonato Nacional de Karate no escalão de seniores, que decorreu no dia 7 de Março, no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém. A atleta Beatriz Meleiro conquistou o título de vice-campeã nacional na categoria de Kumite Feminino Seniores (-55 kg). Já André Valongo garantiu o 3º. lugar na categoria de Kumite Masculino Seniores (-60 kg). A competição, organizada pela Federação Nacional de Karate Portugal, reuniu cerca de 273 atletas provenientes de 73 clubes nacionais.

Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte com dois pódios no nacional
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