Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte com dois pódios no nacional

Sete atletas e três treinadores da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte, da Póvoa de Santa Iria, marcaram presença no Campeonato Nacional de Karate no escalão de seniores, que decorreu no dia 7 de Março, no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém. A atleta Beatriz Meleiro conquistou o título de vice-campeã nacional na categoria de Kumite Feminino Seniores (-55 kg). Já André Valongo garantiu o 3º. lugar na categoria de Kumite Masculino Seniores (-60 kg). A competição, organizada pela Federação Nacional de Karate Portugal, reuniu cerca de 273 atletas provenientes de 73 clubes nacionais.