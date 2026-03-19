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Edição de 2026.03.19 1ª página Desporto Juventude Desportiva Almansor campe ...

Juventude Desportiva Almansor campeã distrital masculino de pista curta

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A Juventude Desportiva Almansor (JDA), de Benavente, sagrou-se campeã distrital masculina no Campeonato Distrital de Santarém de Pista Curta, realizado em Almeirim e Alpiarça, alcançando pela primeira vez na sua história o título colectivo na competição. Já no escalão feminino, a Casa do Povo de Alcanena venceu colectivamente, com a colectiva do JD Almansor a alcançar o vice-campeonato distrital.
Ao longo da competição, a Juventude Desportiva Almansor arrecadou um total de 19 medalhas, distribuídas por seis medalhas de ouro, quatro de prata e nove de bronze. Entre os principais destaques individuais estiveram os atletas que se sagraram campeões regionais nas respectivas disciplinas: Manuel Roque, nos 3000 metros; Rafael Pereira, no lançamento do peso; Pedro Santos, no salto em comprimento e nos 60 metros barreiras; Bruna Ferreira, no lançamento do peso; e Beatriz Bastos, nos 800 metros.

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