Juventude Desportiva Almansor campeã distrital masculino de pista curta

A Juventude Desportiva Almansor (JDA), de Benavente, sagrou-se campeã distrital masculina no Campeonato Distrital de Santarém de Pista Curta, realizado em Almeirim e Alpiarça, alcançando pela primeira vez na sua história o título colectivo na competição. Já no escalão feminino, a Casa do Povo de Alcanena venceu colectivamente, com a colectiva do JD Almansor a alcançar o vice-campeonato distrital.

Ao longo da competição, a Juventude Desportiva Almansor arrecadou um total de 19 medalhas, distribuídas por seis medalhas de ouro, quatro de prata e nove de bronze. Entre os principais destaques individuais estiveram os atletas que se sagraram campeões regionais nas respectivas disciplinas: Manuel Roque, nos 3000 metros; Rafael Pereira, no lançamento do peso; Pedro Santos, no salto em comprimento e nos 60 metros barreiras; Bruna Ferreira, no lançamento do peso; e Beatriz Bastos, nos 800 metros.