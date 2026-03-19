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Edição de 2026.03.19 1ª página Desporto Leonor Ribeiro chamada à Selecção N ...

Leonor Ribeiro chamada à Selecção Nacional

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A atleta Leonor Ribeiro, do União Atlético Povoense, foi convocada para integrar o estágio de preparação da Selecção Nacional de Futsal Feminino Sub-17, que decorreu entre os dias 8 e 11 de Março, na Cidade do Futebol, na Cruz Quebrada-Dafundo. O clube destacou a convocatória como um motivo de orgulho, sublinhando que o reconhecimento resulta do esforço, dedicação e trabalho desenvolvido pela jovem atleta na formação do futsal feminino. A participação no estágio representa também um reconhecimento do percurso que Leonor Ribeiro tem vindo a realizar ao serviço do emblema povoense.

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