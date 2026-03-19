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Edição de 2026.03.19 1ª página Desporto MTLF com quatro atletas apurados pa ...
MTLF com quatro atletas apurados para o Campeonato Nacional de Kempo
MTLF da Póvoa de Santa Iria continua em bom plano nas artes marciais - FOTO MTLF

MTLF com quatro atletas apurados para o Campeonato Nacional de Kempo

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A associação Michael Team Loyos Fighting (MTLF) da Póvoa de Santa Iria alcançou um resultado de destaque no Campeonato Regional Centro Sul de Kempo, ao garantir o apuramento de todos os seus atletas para o Campeonato Nacional de Kempo, marcado para Maio. A associação esteve representada por quatro atletas - Alexandre Pereira, Guilherme Mateus, Rafael Rolo e Rodrigo Carvalho - que competiram nas disciplinas de Pleno (Full Kempo) e Submission. A qualificação conjunta representa também um motivo de orgulho para a colectividade, que continua a promover o desporto e a projectar o nome da cidade e do concelho em competições regionais e nacionais.

MTLF com quatro atletas apurados para o Campeonato Nacional de Kempo
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