MTLF com quatro atletas apurados para o Campeonato Nacional de Kempo

A associação Michael Team Loyos Fighting (MTLF) da Póvoa de Santa Iria alcançou um resultado de destaque no Campeonato Regional Centro Sul de Kempo, ao garantir o apuramento de todos os seus atletas para o Campeonato Nacional de Kempo, marcado para Maio. A associação esteve representada por quatro atletas - Alexandre Pereira, Guilherme Mateus, Rafael Rolo e Rodrigo Carvalho - que competiram nas disciplinas de Pleno (Full Kempo) e Submission. A qualificação conjunta representa também um motivo de orgulho para a colectividade, que continua a promover o desporto e a projectar o nome da cidade e do concelho em competições regionais e nacionais.