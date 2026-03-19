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Edição de 2026.03.19 1ª página Desporto Nadadores da Viver Santarém com mui ...

Nadadores da Viver Santarém com muitos pódios na Taça ANDS

A equipa de natação da Viver Santarém participou na Taça ANDS, que decorreu em Rio Maior, tendo alcançado 26 pódios individuais e o sexto lugar na classificação colectiva.

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A equipa de natação da Viver Santarém participou na Taça ANDS que decorreu nas Piscinas Olímpicas do Complexo Desportivo de Rio Maior, tendo conseguido 26 pódios individuais e o sexto lugar na classificação colectiva. Destaque para Francisco Dias, que alcançou tempos de acesso ao Campeonato Nacional de Juvenis nas provas de 100m costas e 200m costas.
Estiveram em competição 162 nadadores (89 masculinos e 73 femininos) em representação de 16 clubes. A Viver Santarém participou com 12 atletas, alcançando 80 recordes pessoais. A equipa foi acompanhada pelo professor Renato Rodrigues, pelo delegado Filipe Torres e pelo estagiário Diogo Dias.

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