Rinque dos Caixeiros está a ser renovado para reabrir em Santarém
Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém pretende reactivar um recinto desportivo que faz parte da sua história.
O Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, também conhecido por Caixeiros, iniciou os trabalhos de renovação do seu rinque desportivo, descrito como “um espaço mítico do clube que faz parte da sua história e que guarda tantas memórias ao longo de gerações”.
Segundo o centenário clube escalabitano, o objectivo é devolver a dignidade a esse espaço desportivo, preservando a sua identidade e preparando-o para voltar a ser um espaço de encontro, prática desportiva e convívio. “A ambição é reabrir o rinque dos Caixeiros à família Caixeiros e à comunidade, devolvendo à cidade um espaço carregado de história, tradição e vida”, divulgou o clube nas suas redes sociais.
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