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Edição de 2026.03.19 1ª página Economia Abrantes perdoa rendas a empresário ...

Abrantes perdoa rendas a empresários afectados pelas intempéries em espaços municipais

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A Câmara Municipal de Abrantes aprovou a suspensão do pagamento de rendas aos empresários que exploram espaços municipais nas áreas da restauração, actividades lúdicas e desportivas e que foram afectados pelas intempéries registadas no concelho. A medida foi formalizada na reunião do executivo de terça-feira, 3 de Março, embora, segundo explicou o município, já tivesse sido decidida por despacho do presidente da autarquia, Manuel Valamatos, durante o período das ocorrências.
A isenção produz efeitos a partir de Fevereiro de 2026 e prolonga-se até à data em que os estabelecimentos afectados pela tempestade Kristin e pelas cheias do Tejo estejam totalmente recuperados e novamente abertos ao público. Segundo o presidente da câmara, a decisão justifica-se pelo impacto directo que os fenómenos climatéricos tiveram na actividade económica destes empresários. “Para lá dos prejuízos ocorridos, os empresários estiveram impedidos de realizar as suas actividades”, afirmou Manuel Valamatos.

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