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Edição de 2026.03.19 1ª página Economia Cabrito é rei em trinta restaurante ...

Cabrito é rei em trinta restaurantes de Torres Novas

Festival do Cabrito arranca a 27 de Março com o objectivo de contribuir para a afirmação de um prato típico da gastronomia torrejana.

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O cabrito volta a sentar-se à mesa em 30 restaurantes do concelho de Torres Novas na 35.ª edição do Festival Gastronómico do Cabrito, que vai decorrer de 27 de Março a 5 de Abril. As especialidades gastronómicas vão desde o cabrito assado no forno com batatas e grelos ao cabrito na púcara, passando pelo ensopado de cabrito, cachafrito de cabrito ou cabrito à padeiro, sem esquecer a doçaria à base de produtos tradicionais da região, nomeadamente, os frutos secos de Torres Novas.
Os restaurantes aderentes são: A Brasa, A Gamela dos Sonhos, A Tertúlia do Nabeiro, Adega D’Família, BlueG’IN Bistro, Brasão Real, Cabaça’s, De’Gustar, Dom Gula, Galera Restaurante, Hotel Torres Novas - Restaurante, Inprovável, Mamma Mia, Mamma Mia Sópovo, Mário Alturas, Marisqueira Aquário, Mestre Petisqueiro, Mosteiro do Leitão, O Cantinho do Pereira, O Plátano, O Pocinho, Papa-Figos, Ritonicho, Seven Restaurante, Solar da Valada, Tasca Petisqueira, Temperos da Luz, Tum Tum Caldeirão, Vieira dos Frangos e Zeca. Organizada pelo município, esta iniciativa visa contribuir para a afirmação e preservação de um dos pratos típicos da gastronomia torrejana, assim como apoiar o sector da restauração e captar a atenção do visitante para os aromas e sabores únicos da gastronomia local.

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