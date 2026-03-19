“Experimenta” na Escola Profissional do Vale do Tejo em Santarém

Dia 31 de Março os alunos do 8º e 9º ano podem experimentar diferentes áreas de formação técnica.

A iniciativa Experimenta, da Escola Profissional Vale do Tejo (EPVT), em Santarém, destinada a dar a conhecer a alunos do 8.º e 9.º ano a sua oferta formativa, vai decorrer a 31 de Março, com sessões de manhã (09h30 - 13h00), e à tarde (14h00 - 17h00).

Aquelas sessões, para as quais já estão abertas inscrições, permitem aos interessados experimentem diferentes áreas de formação técnica antes de decidirem o seu percurso no ensino Secundário. As áreas disponíveis são: Cozinha e Restauração; Multimédia; Turismo; Comunicação e Logística (CEF).