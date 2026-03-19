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Edição de 2026.03.19 1ª página Economia Feira de Stocks anima centro histór ...

Feira de Stocks anima centro histórico de Torres Novas

Na Praça dos Claras, no sábado, 21 de Março, das 14h00 às 19h00, e no domingo, 22 de Março, das 09h00 às 13h00, promovido pela Vila - Bairro Digital.

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No centro histórico de Torres Novas, no fim-de-semana de 21 e 22 de Março, várias lojas disponibilizam ao público artigos de qualidade com descontos significativos, na Feira de Stocks, promovida pela Vila - Bairro Digital.
O evento pretende criar novas oportunidades para adquirir uma vasta diversidade de produtos a preços convidativos, ao mesmo tempo que reforça a atractividade do coração da cidade. Para os comerciantes a iniciativa constitui uma oportunidade de escoarem stocks acumulados e libertarem espaço em loja, aumentando a sua liquidez.
Para além destes atractivos, constitui também uma oportunidade para passear pelas ruas e travessas do centro histórico, ajudando a revitalização urbana e valorizando o tecido empresarial local.
A Feira de Stocks realiza-se na Praça dos Claras, no sábado, 21 de março, das 14h00 às 19h00, e no domingo, 22 de março, das 09h00 às 13h00.
A Vila - Bairro Digital é um projecto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), desenvolvido por um consórcio que junta o Município, a NERSANT e a ADIRN (Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte). Sotcks são conjuntos de mercadorias, produtos, matérias-primas ou materiais armazenados por uma empresa para venda, uso ou produção.

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