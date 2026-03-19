Feira de Stocks anima centro histórico de Torres Novas

Na Praça dos Claras, no sábado, 21 de Março, das 14h00 às 19h00, e no domingo, 22 de Março, das 09h00 às 13h00, promovido pela Vila - Bairro Digital.

No centro histórico de Torres Novas, no fim-de-semana de 21 e 22 de Março, várias lojas disponibilizam ao público artigos de qualidade com descontos significativos, na Feira de Stocks, promovida pela Vila - Bairro Digital.

O evento pretende criar novas oportunidades para adquirir uma vasta diversidade de produtos a preços convidativos, ao mesmo tempo que reforça a atractividade do coração da cidade. Para os comerciantes a iniciativa constitui uma oportunidade de escoarem stocks acumulados e libertarem espaço em loja, aumentando a sua liquidez.

Para além destes atractivos, constitui também uma oportunidade para passear pelas ruas e travessas do centro histórico, ajudando a revitalização urbana e valorizando o tecido empresarial local.

A Feira de Stocks realiza-se na Praça dos Claras, no sábado, 21 de março, das 14h00 às 19h00, e no domingo, 22 de março, das 09h00 às 13h00.

A Vila - Bairro Digital é um projecto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), desenvolvido por um consórcio que junta o Município, a NERSANT e a ADIRN (Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte). Sotcks são conjuntos de mercadorias, produtos, matérias-primas ou materiais armazenados por uma empresa para venda, uso ou produção.