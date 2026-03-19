Mercadona volta a crescer em vendas em Portugal

Empresa espanhola de supermercados tem 8,8% da quota de mercado e destaca “aumento recorde dos índices de produtividade, gestão e eficiência”.

A Mercadona, empresa de supermercados, aumentou, em 2025, as suas vendas consolidadas em 8% até aos 41.858 milhões de euros. Deste total, 39.766 milhões correspondem ao negócio em Espanha e os restantes 2.092 milhões ao projecto em Portugal, onde a Mercadona terminou o ano com 69 lojas do total de 1.672 que compõem a rede de supermercados da empresa.

Segundo a empresa, o aumento das vendas reflecte a confiança e preferência dos clientes, apontando para um aumento de 0,8% da quota de mercado em Portugal, para 8,8%, e de 0,6% em Espanha, onde empresa tem uma quota de mercado de 28,5%.

A Mercadona, que abriu a primeira loja no nosso país em 2019, fechou 2025 com 69 lojas em Portugal e 7.500 trabalhadores com contrato sem termo desde o primeiro dia, tendo nesse mesmo ano criado 500 novos postos de trabalho. A empresa continuou, também, a trabalhar de perto com os seus cerca de 1.000 fornecedores nacionais, aos quais comprou 1.500 milhões de euros.

Ao longo de 2025 a Mercadona realizou um investimento total de 140 milhões de euros em Portugal e atingiu um volume de vendas de 2.092 milhões de euros, mais 18% do que no ano anterior, tendo obtido um lucro líquido de 26 milhões de euros.