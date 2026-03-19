uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.19 1ª página Política CIM da Lezíria do Tejo rejeita crít ...

CIM da Lezíria do Tejo rejeita críticas do Governo e garante “mobilização total” no apoio às famílias

Declarações do ministro da Economia sobre atrasos na atribuição de apoios à reconstrução de habitações não caíram bem na Lezíria do Tejo.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), João Leite, assegurou que os 11 municípios da região estão a dar uma resposta total às solicitações relacionadas com os apoios à reconstrução de habitações, na sequência das tempestades que atingiram o país. Em declarações à Lusa, o também presidente da Câmara de Santarém sublinhou que os concelhos chegaram mesmo a comprometer o normal funcionamento de alguns serviços, nomeadamente do urbanismo, para reforçar a capacidade de resposta.
A reacção surge depois de o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, ter afirmado, nas jornadas parlamentares do PSD, em Caminha, que o processo de atribuição de apoios às famílias “não está a correr bem”, apontando demoras por parte das câmaras municipais na avaliação dos prejuízos. João Leite considera, no entanto, que essas declarações não se aplicam à realidade da Lezíria do Tejo. “Acredito que estava a referir-se a outra realidade que não a da CIMLT”, afirmou, defendendo que o essencial é manter o trabalho no terreno e garantir resposta às populações.
O governante referiu que existem 25 mil candidaturas a apoios, num montante global de 143 milhões de euros, mas que o dinheiro que chegou às famílias continua a ser reduzido. Na mesma intervenção, destacou ainda a rapidez do Governo no desenho das medidas de apoio às empresas, apontando 877 milhões de euros já pagos a 3.725 empresas e a contratualização de 1.141 milhões de euros com outras cerca de cinco mil. No caso das famílias, Manuel Castro Almeida lembrou que o Governo celebrou protocolos com as ordens dos Engenheiros e dos Arquitectos para disponibilizar 700 técnicos às autarquias, com o objectivo de acelerar o levantamento dos prejuízos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...