Daniel Nunes candidata-se para reactivar JSD em Salvaterra de Magos

A estrutura concelhia da Juventude Social Democrata de Salvaterra de Magos pode voltar a ter actividade após mais de uma década sem funcionar.

Daniel Nunes é candidato a presidente da Comissão Política Concelhia da Juventude Social Democrata (JSD) de Salvaterra de Magos nas eleições agendadas para 28 de Março, liderando a candidatura denominada “Geração Futuro”. A candidatura surge no âmbito do projecto de reactivação de concelhias promovido pela JSD Distrital de Santarém, liderada por João Morgado, mas também no seguimento do trabalho desenvolvido pelo PSD em Salvaterra de Magos ao longo de 2025, que permitiu a reorganização e consolidação das estruturas locais.

Segundo a candidatura, desde 2011 que não existe uma estrutura activa da JSD no concelho. Até ao momento, esta é também a única candidatura apresentada a uma juventude partidária de qualquer partido político em Salvaterra de Magos. “Isto mostra claramente o empenho que existe neste grupo de jovens que se candidata para poder dar também uma voz e uma representação à juventude que vive em Salvaterra de Magos”, afirma Daniel Nunes.

De acordo com o candidato, entre os principais objectivos para o mandato estão a aproximação dos jovens à política, a representação dos interesses e problemas da juventude do concelho e o reforço do espírito crítico e da reflexão sobre a sociedade. A candidatura “Geração Futuro” apresenta ainda Bernardo Rodrigues como secretário-geral e Dinis Sansana como presidente da mesa do plenário.

Daniel Nunes tem 23 anos, é licenciado em Geografia e Planeamento Regional pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) e exerce actualmente funções como professor de Geografia na Escola Básica Vale Aveiras, no concelho da Azambuja. É também vice-presidente da JSD Distrital de Santarém e membro da Assembleia de Freguesia da Glória do Ribatejo pelo PSD.