uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.19 1ª página Política Revisão do PDM do Cartaxo continua ...

Revisão do PDM do Cartaxo continua atrasada mas câmara aponta conclusão para o Verão

Revisão do Plano Director Municipal do Cartaxo deverá ficar concluída até ao Verão, apesar de o processo continuar dependente de decisões finais sobre matérias ligadas à Reserva Ecológica Nacional.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A revisão do Plano Director Municipal (PDM) do Cartaxo deverá ficar concluída até ao Verão, depois de um processo que voltou a atrasar para acomodar propostas apresentadas pelos munícipes e novas rondas de negociação com as entidades competentes. A garantia foi deixada pelo presidente da câmara, João Heitor, na assembleia municipal, onde reconheceu que o calendário inicialmente apontado para 2025 já não será cumprido, mas defendeu que o município optou por não fechar o processo sem tentar salvaguardar as expectativas da população.
A questão foi levantada pelo deputado Miguel Frazão, que quis saber em que fase se encontra a revisão do documento, depois de a discussão pública ter terminado há cerca de um ano. O eleito recordou que, quando a proposta foi apresentada à população, a expectativa apontava para que o novo PDM pudesse entrar em vigor ainda durante 2025. João Heitor explicou que, após as sessões de discussão pública realizadas em 2025 em todas as freguesias e localidades do concelho, o município recebeu várias propostas de alteração ao plano inicialmente fechado. Essas sugestões foram analisadas pela autarquia e remetidas para apreciação das entidades competentes, encontrando-se agora o processo numa fase de “conferências decisórias”, sobretudo em matérias relacionadas com a Reserva Ecológica Nacional (REN) e com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
O presidente do município sublinhou que a câmara optou por defender os contributos apresentados pela população, mesmo sabendo que essa posição implicava mais demora. “Estamos a defender aquilo que foram os pedidos que nos fizeram. Se os tivéssemos deixado cair, o PDM provavelmente já estava feito”, afirmou, acrescentando que o executivo tem interesse em garantir que as expectativas das pessoas possam ser enquadradas num planeamento territorial que considere razoável e equilibrado. João Heitor admitiu que não pode apontar uma data fechada para a conclusão do processo, mas disse esperar que a revisão fique fechada até ao verão, permitindo a entrada em vigor de um instrumento considerado essencial para o desenvolvimento do concelho. Recorde-se que o PDM do Cartaxo esteve em discussão pública entre 14 de Março e 28 de Abril de 2025, num processo que o município assumiu querer acelerar, depois de uma revisão que se arrasta desde 2001.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...