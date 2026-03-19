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Edição de 2026.03.19 1ª página Política Revisão orçamental em Salvaterra de ...

Revisão orçamental em Salvaterra de Magos com abstenção da oposição

A primeira revisão ao orçamento municipal de 2026 em Salvaterra de Magos foi aprovada com votos favoráveis de eleitos do movimento independente Juntos Fazemos+, que lidera a câmara, e abstenção da oposição.

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A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos aprovou a primeira revisão ao orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2026, incorporando o saldo de gerência do exercício anterior e reforçando o orçamento municipal em cerca de 3,6 milhões de euros. A proposta foi aprovada com dois votos favoráveis do movimento Juntos Fazemos Mais e três abstenções, dos vereadores eleitos pelo PS e pelo PSD.
Segundo explicou a presidente da autarquia, Helena Neves, o reforço resulta do saldo orçamental de 2025, que atingiu cerca de 3,85 milhões de euros, valor que foi ajustado após a retirada de uma receita de 220 mil euros inicialmente prevista para a construção do canil municipal, projecto que acabou por não avançar. A autarca referiu que a revisão permite financiar despesas já previstas no orçamento, mas que ainda não tinham fonte de financiamento definida, bem como introduzir novas rubricas.
Entre os investimentos previstos estão o projecto de execução para instalações provisórias da Escola E.B. 2,3 de Marinhais, necessário para acolher alunos durante as obras no estabelecimento de ensino. Está também contemplada a aquisição de uma viatura para apoiar a actividade da GNR no concelho, o apoio para a compra de duas ambulâncias destinadas aos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, o financiamento para equipamentos de segurança contra incêndios da Santa Casa da Misericórdia de Salvaterra de Magos e a aquisição de uma viatura para o Centro de Bem Estar Social de Foros de Salvaterra. A revisão inclui ainda o reforço de apoios às juntas de freguesia, um dos quais para a ampliação do cemitério de Marinhais, considerada uma obra urgente.

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