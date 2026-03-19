Santarém recebe apresentação das Forças Armadas ao Presidente da República

A cidade de Santarém foi escolhida pelo novo Presidente da República, António José Seguro, para ser palco da cerimónia militar de apresentação das Forças Armadas Portuguesas ao Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas. A parada vai ter lugar no Jardim da Liberdade, na manhã de sábado, 28 de Março, revelou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, na última reunião do executivo. “Este momento de grande simbolismo e relevância nacional representa um motivo de orgulho para todos os scalabitanos, reforçando a importância histórica e institucional de Santarém no panorama nacional. Santarém acolhe com orgulho e honra um evento de grande dignidade e significado para Portugal”, partilhou o autarca.