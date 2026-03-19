uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.19 1ª página Política Vítor Silva eleito presidente da co ...

Vítor Silva eleito presidente da concelhia do PSD de Vila Franca de Xira

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vítor Silva, que concorreu em lista única, foi eleito presidente da concelhia do PSD Vila Franca de Xira. Votaram nas eleições internas 97 militantes que manifestaram total unanimidade tanto para a comissão política como para a mesa da assembleia de secção, não se registando qualquer voto em branco ou nulo. “Após o melhor resultado autárquico de sempre do PSD em Vila Franca de Xira é com enorme honra e responsabilidade que liderarei esta concelhia com o compromisso de trabalhar lado a lado com os militantes para fazermos cumprir o desejo de mudança que se sente no concelho de Vila Franca de Xira”, disse Vítor Silva.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...