uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.19 1ª página Sociedade Abrantes investe mais de 10 mil eur ...
Abrantes investe mais de 10 mil euros para levar 634 alunos à Futurália
Participação na feira permitiu contacto directo com instituições de ensino e diferentes percursos profissionais - foto DR

Abrantes investe mais de 10 mil euros para levar 634 alunos à Futurália

Autarquia quer ajudar estudantes do 9.º e 12.º anos a decidir o futuro académico e profissional através de visita à maior feira de educação e emprego do país.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Mais de 634 alunos do 9.º e 12.º anos do concelho de Abrantes participaram numa visita à Futurália, em Lisboa, numa iniciativa promovida pelo município para apoiar os jovens na escolha dos seus percursos escolares e profissionais. Considerada a maior feira de educação, formação e empregabilidade realizada em Portugal, a Futurália reúne instituições de ensino superior, entidades formadoras e várias organizações ligadas ao mercado de trabalho, permitindo aos estudantes contactar directamente com diferentes ofertas e oportunidades.
A iniciativa envolveu alunos de várias escolas do concelho, que se deslocaram ao evento acompanhados por professores e técnicos municipais. Para tornar possível a participação dos estudantes, a Câmara de Abrantes suportou os custos com os bilhetes de entrada, num valor de 3.170 euros, e assegurou ainda o transporte através do aluguer de vários autocarros que, ao longo de três dias, fizeram a ligação entre o concelho e o local do evento. No total, o investimento municipal nesta acção ascendeu a 10.883 euros.
Com esta participação na Futurália, a autarquia pretende reforçar o apoio à orientação escolar dos jovens abrantinos, proporcionando-lhes contacto directo com diferentes saídas formativas e profissionais, numa fase decisiva do seu percurso académico.

Abrantes investe mais de 10 mil euros para levar 634 alunos à Futurália
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...