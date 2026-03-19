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Edição de 2026.03.19 1ª página Sociedade Alenquer aprova voto de repúdio con ...

Alenquer aprova voto de repúdio contra fecho das urgências de obstetrícia em VFX

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O executivo municipal de Alenquer aprovou, em reunião de câmara, um voto de repúdio contra o encerramento das urgências de obstetrícia do Hospital Vila Franca de Xira. O voto foi aprovado pelos eleitos socialistas, pelo vereador Carlos Sequeira, do Chega, e por Tiago Pedro, do movimento independente. Os dois vereadores do PSD, Francisco Guerra e Filipe Rogeiro, abstiveram-se.
De acordo com a missiva, assinada pelo presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau (PS), o encerramento do serviço em Vila Franca de Xira, com a passagem do mesmo para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, “constitui um retrocesso grave no acesso a cuidados de saúde materna e infantil, um retrocesso na qualidade do serviço, deixando cinco concelhos inteiros desprotegidos”, lê-se no voto de repúdio que será enviado ao primeiro-ministro, à ministra da Saúde, à Direcção do Serviço Nacional de Saúde e à direcção da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo. Recorde-se que os autarcas de Alenquer, Azambuja, Arruda dos Vinhos, Benavente e Vila Franca de Xira mostram-se unidos contra esta decisão, tendo enviado uma carta ao Ministério da Saúde e lançado uma petição contra o encerramento deste serviço público, dirigida ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

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