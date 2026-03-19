Alunos do Cartaxo vestem-se de branco para enfrentar o medo com arte nas ruas da cidade

Alunos do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo, vão sair à rua vestidos de branco para mostrar que o medo também se combate com arte, união e participação cívica. A iniciativa integra um projecto artístico e educativo.