Apanhado a traficar droga em VFX

Um homem de 23 anos foi detido pela polícia em Vila Franca de Xira, suspeito de tráfico de estupefacientes, numa operação realizada pela Polícia de Segurança Pública (PSP). A detenção foi efectuada pela Divisão Policial de Vila Franca de Xira durante uma acção de patrulhamento preventivo na via pública, no dia 5 de Março. Durante a operação, os agentes abordaram dois homens que apresentavam indícios de estarem a proceder à venda de droga. Ambos foram questionados sobre a eventual posse de objectos ilícitos, tendo negado qualquer envolvimento. No entanto, um dos indivíduos levantou suspeitas ao tentar ocultar algo atrás das costas, comportamento que levou os polícias a realizar uma revista de segurança.

Na sequência da revista, foi encontrado produto estupefaciente na posse de um dos suspeitos, enquanto no segundo homem nada foi detectado. O jovem acabou por admitir que se encontrava no local com a intenção de vender droga, confirmando as suspeitas iniciais das autoridades. Posteriormente, foi realizada uma busca domiciliária à residência do suspeito, da qual resultou a apreensão de diversos materiais associados à actividade de tráfico. Entre os objectos apreendidos encontram-se cinco embalagens de haxixe, correspondentes a cerca de 141 doses individuais e três embalagens de MDMA (ecstasy), equivalentes a aproximadamente 329 doses individuais.

As autoridades apreenderam ainda uma faca de cozinha com resíduos suspeitos de estupefaciente, uma balança de precisão, uma caixa metálica com vestígios de droga, um x-acto, um rolo de papel celofane e 100 euros em numerário, quantia suspeita de ser proveniente da actividade ilícita.