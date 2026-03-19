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Edição de 2026.03.19 1ª página Sociedade Apanhado no Forte da Casa para cump ...

Apanhado no Forte da Casa para cumprir pena de prisão

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A Divisão Policial de Vila Franca de Xira, anunciou a detenção de um homem, de 67 anos, no Forte da Casa, por pender sobre ele um mandado de detenção fora de flagrante delito, pelo crime de ofensa à integridade física qualificada. O ilícito, explica a PSP, bem como o processo que deu origem à emissão do mandado agora cumprido, estava relacionado com a sua detenção, em 2018, por agressões a um agente da autoridade. O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa para cumprimento de 9 meses de prisão efectiva.

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