Arruda dos Vinhos aprova voto de louvor a quem respondeu às tempestades

O executivo da Câmara de Arruda dos Vinhos aprovou, por unanimidade, um voto de louvor dirigido às instituições, serviços e profissionais que estiveram no terreno para garantir a segurança da população durante os dias de tempestade que afectaram o concelho em Fevereiro. A proposta, apresentada pelo presidente da autarquia, Carlos Alves (PS), destacou o esforço e a dedicação demonstrados durante um período marcado por condições climatéricas adversas, que colocaram em risco pessoas e bens e exigiram uma resposta operacional intensa.

No documento, o executivo municipal sublinha o “sentido de missão” e o empenho demonstrado por todos os profissionais envolvidos, que asseguraram o socorro às populações, a avaliação de riscos, a rápida resposta às ocorrências, o apoio às pessoas mais vulneráveis e uma comunicação clara com a comunidade. “Nos últimos dias o nosso concelho foi afectado por condições climatéricas adversas que colocaram em causa a segurança de pessoas e bens. Foram dias de incerteza, de cansaço extremo e de uma exigência operacional sem precedentes”, refere o texto do voto de louvor.