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Edição de 2026.03.19 1ª página Sociedade Azambuja estuda criação de nova cre ...

Azambuja estuda criação de nova creche no alto concelho

Câmara de Azambuja estuda a abertura de uma segunda creche municipal no alto concelho para aumentar capacidade de resposta.

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A Câmara de Azambuja está a estudar, juntamente com a Junta de Freguesia de Alcoentre, a possibilidade de implementação de uma nova creche naquela freguesia do alto concelho. A informação foi avançada pelo presidente do município, Silvino Lúcio, na reunião do executivo de 3 de Março.
O autarca, que respondia ao munícipe António Loureiro, que foi à sessão camarária lembrar essa promessa eleitoral, confirmou que estão a ser discutidos com a junta de freguesia “potenciais acordos para a implementação de creche”. Em cima da mesa chegou a estar o edifício da Escola Grandella, em Tagarro, mas foi descartado, estando ainda a ser decidido o local para a implementação da nova unidade que, a avançar, iria reforçar a resposta oferecida pela creche municipal de Manique do Intendente, inaugurada em 2019 e com capacidade para 26 crianças até aos três anos.
No anterior mandato autárquico, em 2023, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, afirmou em sessão de assembleia municipal que o município estava a ponderar implementar novas creches nas escolas primárias do concelho que estão sem qualquer utilização, para responder à maior procura deste serviço, aumentando assim a capacidade de resposta disponível.

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