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Edição de 2026.03.19 1ª página Sociedade Bairro degradado em Azambuja vai se ...

Bairro degradado em Azambuja vai ser requalificado

Bairro do Espírito Santo, construído há meio século em Azambuja, não conhece há vários anos intervenções encontrando-se degradado e ao abandono. Município dá luz verde à elaboração de projecto de requalificação.

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O executivo da Câmara de Azambuja aprovou por unanimidade dar início à elaboração de um projecto de requalificação urbanística integrada do Bairro do Espírito Santo, em Azambuja, abrangendo a Rua de São Sebastião, a Praça do Espírito Santo, o Largo do Espírito Santo e a Rua do Provedor das Lezírias. A proposta foi apresentada em reunião pública pelo PSD e mereceu os votos favoráveis do PS, CDU e Chega.
No bairro construído nos anos 70, refere a proposta, habitam maioritariamente pessoas idosas e imigrantes, e devido a uma ausência de intervenções os “pavimentos encontram-se degradados, a iluminação é insuficiente, os espaços verdes estão abandonados, o estacionamento está desorganizado, faltam condições básicas de acessibilidade e segurança, como corrimãos nas escadas, e os sistemas de recolha de resíduos carecem de melhorias”.
A vereadora do PSD, Margarida Lopes, sublinhou que esta proposta surge de um compromisso do partido que representa assumido na última campanha autárquica, o de apostar na “reabilitação dos bairros mais envelhecidos e garantir melhores condições de vida às populações”. Com a aprovação da proposta, os serviços municipais competentes devem agora apresentar, no prazo de 180 dias, um estudo técnico e sugerir um plano de intervenção. Considera-se a possibilidade de recurso a fundos comunitários e, pede a proposta, que o projecto seja inscrito no orçamento municipal para 2027.

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