Benavente aprova voto de louvor aos agentes de Protecção Civil

O executivo da Câmara de Benavente aprovou, por unanimidade, um voto de louvor dirigido a todos os agentes de Protecção Civil que intervieram no contexto das recentes tempestades que afectaram o território do município. A proposta foi apresentada pela presidente da autarquia, Sónia Ferreira (PSD, em reunião de câmara, onde sublinhou as inundações em áreas ribeirinhas, os cortes de estradas e o facto de o concelho ter ficado praticamente isolado de forma temporária durante as intempéries. O executivo reconhece “a dedicação no socorro” e dirige uma saudação formal à Protecção Civil, aos Corpos de Bombeiros Voluntários de Benavente e de Samora Correia, à GNR de Benavente e de Samora Correia, aos militares da Marinha Portuguesa, nomeadamente ao corpo de fuzileiros, aos serviços operacionais do município, às equipas das juntas de freguesia, à Companhia das Lezírias, bem como a empresas, colectividades e instituições locais.